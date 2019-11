CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,condivido il richiamo espresso nel suo editoriale sul Gazzettino di ieri.È vero: il Mose dovrebbe essere un castello di vetro e non un porto delle nebbie. Una riflessione, la sua, che mi permetto di allargare evidenziando la necessità di garantire piena trasparenza ed operatività a tutte le politiche per Venezia.In questo senso, in tempo reale con l'emergenza in atto, il governo ha assunto con immediatezza una serie di decisioni concrete. Lasciando ad altri l'inopportuno e strumentale gioco dello scaricabarile dalle...