Carnia, escursione con tre amici: precipita e muore nel burrone

LA VICENDA

TOLMEZZO Nuova tragedia sulle montagne. Nel pomeriggio di ieri, in Carnia, una donna di 53 anni, Rita Rugo, residente nell'hinterland di Udine, ha perso la vita dopo essere precipitata mentre stava percorrendo il sentiero Cai numero 443 Cimenti-Floreanini che conduce al monte Amariana, in comune di Tolmezzo.

LA RICOSTRUZIONE

La donna, carnica d'origine, da quanto si è appreso, era partita al mattino assieme a degli amici da Illegio di Tolmezzo e con loro in escursione aveva raggiunto la cima della montagna simbolo della conca tolmezzina attraverso il lato nord. Poi al rientro verso l'abitato della frazione, lungo il tragitto che passa per l'omonimo bivacco, all'improvviso forse per la stanchezza o forse dopo aver messo un piede in fallo, è caduta ad una quota di 700 metri in uno dei due unici punti pericolosi del sentiero, che non a caso sono stati attrezzati con corde di sicurezza. È precipitata per una ventina di metri da un salto di roccia davanti agli occhi dei tre compagni di escursione.

ALLARME

Sono stati proprio loro, sconvolti, a far partire la chiamata disperata ai soccorsi, arrivata poco prima delle 15 alla stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia. I tecnici del Cnsas si sono subito messi sulle tracce della comitiva con sei uomini assieme ai colleghi della Guardia di finanza di Tolmezzo. Hanno quindi raggiunto il burrone, ma per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il recupero, che sarebbe stato comunque complesso via terra e non possibile con l'elicottero della Protezione Civile considerata anche la scadenza dell'orario di volo, è avvenuto tramite l'elisoccorso sanitario regionale, che ha calato all'interno dell'impervio burrone tra il Rio Palas e il Rio Cornons il tecnico del Soccorso alpino e speleologico e il medico di bordo, che ha potuto solo constatarne il decesso. L'intervento si è chiuso intorno alle 16.30. La salma è stata quindi riportata a valle e ricomposta presso le celle mortuarie dell'ospedale del capoluogo carnico.

SMARRITO

Per il Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia quella di ieri è stata una giornata intensa di impegni su più fronti. In mattinata era stato portato a termine il salvataggio di un triestino di 68 anni che giovedì pomeriggio si era smarrito nel bosco di fronte all'abitato di Truia al rientro da un'escursione sul monte Losa, in comune di Prato Carnico. L'uomo è stato raggiunto attraverso segnali di luce, a cui ha risposto con una torcia.

È stato necessario svolgere le operazioni in sicurezza con l'aiuto di una corda sia per assicurare i soccorritori nei salti rocciosi di diversi canali, sia per assicurare l'escursionista. A complicare le operazioni di recupero, il fatto che l'escursionista avesse con sé un telefono di vecchia generazione e non uno smartphone, che avrebbe consentito di individuare subito la sua precisa posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA