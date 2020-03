Carlo Agostini, direttore del dipartimento di Medicina Interna dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, è da due settimane in prima linea. L'emergenza Coronavirus lo ha travolto, come tutta la struttura sanitaria trevigiana.

Dottor Agostini, la sua giornata in questo periodo a che ora inizia?

«Sveglia alle 5.50, partenza per l'ospedale alle 6.30 e rientro non prima delle 20.30. Riunioni permettendo».

Vita stravolta...

«Come tutti. Gli operatori hanno dovuto rinunciare a ferie e permessi. Io avrei dovuto essere in Brasile, ma sono qui. Sospese anche le lezioni all'università: si lavora solo in ospedale».

Com'è cambiato il vostro lavoro?

«Diciamo che a Treviso lo tsunami non è ancora arrivato. Siamo in attesa del picco del contagio e dei ricoveri e quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Potrebbe anche non arrivare nulla, sia chiaro: l'andamento di queste epidemie è imprevedibile, non riesce a prevederlo nemmeno l'Istituto superiore di sanità, figuriamoci noi. Serve quindi tanta attenzione».

Il suo reparto ne risente?

«Come Usl siamo riusciti a organizzarci a dovere. È tutto sotto controllo. Al momento abbiamo solo due pazienti ricoverati in Rianimazione e stabili. Ma nessuno può prevedere cosa accadrà».

Com'è cambiato il rapporto con i pazienti?

«È molto cambiato. Abbiamo dovuto isolarli, limitare al massimo l'accesso ai vari reparti. E il confronto con le loro famiglie: non è semplice spiegare ai parenti che non possono vedere la loro mamma o papà. Ma la cosa positiva è che tutti hanno chiara la situazione. Ci agevolano. L'unica cosa che ci chiedono è di poter riportare a casa al più presto i loro cari».

Che difficoltà avete incontrato nelle fasi iniziali di questa emergenza?

«Inizialmente c'è stato un piccolo problema con i materiali, dalle mascherine ai camici, ma la Regione è stata abile nell'intervenire in tempi rapidi».

Che obiettivo vi ponente?

«Non tanto limitare il contagio, ma diluirlo. Il vero pericolo è che ci possa essere un aumento improvviso e che possa mandare in difficoltà la struttura ospedaliera. Diluendolo, invece, tutti i casi sono più affrontabili».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

