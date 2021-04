Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Cari mamma e papà, fermatevi! Prendete un bel respiro e siate onesti e sinceri con i vostri figli».Per Maura Manca, psicoterapeuta dell'età evolutiva e presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, in un periodo così difficile è normale per i genitori sentirsi sopraffatti.Cosa sta succedendo a molti genitori?«Sono stanchi fisicamente e mentalmente. Sono mesi che sento genitori dire: non ce la faccio più. A cui molto spesso...