Cargo saudita carico di armi attracca a Genova

GENOVA All'alba di ieri sulla banchina del terminal Gmt del porto di Genova è attraccata la nave cargo Bahri Yanbu battente bandiera dell'Arabia Saudita. Una nave carica di armi alla quale era stato impedito l'attracco a Le Havre per caricare otto cannoni semoventi Caesar di fabbricazione francese ordinati dai sauditi e che potevano essere utilizzati nella guerra in Yemen. A Genova doveva caricare «materiali non bellici». Il collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp) aveva raggiunto il terminal e bloccato l'ingresso degli ormeggiatori...