Carcere evasori, semplificate le confische per le imprese

LE NORMEROMA La stretta sulle confische non riguarderà solo i contribuenti infedeli. Anche per le aziende arriveranno misure più stringenti. Nel decreto fiscale, che è ancora in fase di limatura, saranno rese più severe le norme della legge 231. La confisca per «equivalente» sarà estesa alle società beneficiarie degli illeciti tributari, il cui patrimonio oggi non era aggredibile. Per le persone fisiche, invece, sarà introdotta la confisca per sproporzione. Quando un contribuente non sarà in grado di dimostrare che il suo patrimonio...