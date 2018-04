Carabinieri nascosti nel confessionale Acciuffato il ladro delle elemosine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FURTI IN CHIESAPONTELONGO Questa volta, dentro il confessionale della parrocchia di Sant'Andrea a Pontelongo (Pd) non si è seduto il sacerdote, ma un carabiniere in borghese, pronto ad arrestare in flagranza di reato un ladro seriale specializzato in furti di offerte nelle chiese. Sorpreso sul fatto è finito Guerrino Fanchin, pensionato di 64 anni, residente a Rovigo, già noto alle forze dell'ordine. Non sapendo che i carabinieri di Piove di Sacco, con i colleghi della stazione di Agna, gli stavano addosso ormai da un paio di mesi, nel...