IL CASO

ROMA L'incursione notturna in una palazzina che ospita uffici all'Eur Serafico, quartiere a Sud della Capitale, è costata la vita tra sabato e domenica a un siriano di 56 anni, Jamal Badani, pregiudicato per rapina, lesioni ed evasione (dai domiciliari) e con un decreto di espulsione datato 2010. A ucciderlo uno dei due colpi sparati da un brigadiere dei carabinieri a copertura di un suo collega, che aveva intercettato il presunto ladro nel cortile dell'edificio e che, per divincolarsi, lo aveva colpito al costato con un cacciavite. Un proiettile della calibro 9 di ordinanza gli ha trapassato l'addome, mentre l'altro è finito contro un muretto, nella parte inferiore a pochi centimetri dal suolo. «Ho sparato dall'alto verso il basso», ha detto il militare, 38 anni, ancora molto provato ai colleghi e al pm. Lo straniero è deceduto sul posto, inutile il soccorso dell'ambulanza. L'altro carabiniere, 31 anni, anche lui in forza alla II Sezione del Nucleo Radiomobile, trasportato al Sant'Eugenio, se l'è cavata con 7 giorni di prognosi. La Procura di Roma, al momento, non ha ancora stabilito per quale reato procedere, il militare finirà sicuramente sotto inchiesta: i magistrati attendono le informative dei carabinieri di via In Selci prima di contestare formalmente un reato specifico, solo la ricostruzione esatta del fatto chiarirà se si sia trattato di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio. Per fare chiarezza sull'episodio, le immagini registrate dalle telecamere dell'edificio e, in particolare, da una puntata sul cortile, saranno elaborate da un tecnico specializzato in modo che il pm Alberto Galanti possa confrontare la dinamica filmata con le dichiarazioni del carabiniere. Intanto, è caccia ad almeno un complice della vittima anche attraverso l'esame dei tabulati telefonici e delle celle di zona. Il siriano, infatti, sarebbe stato avvisato telefonicamente, forse da un palo, dell'arrivo delle pattuglie in sirena e, così, avrebbe tentato la fuga. A dare l'allarme al 112 intorno alle 4,15 della notte, era stato il custode in servizio h24 nel vicino comprensorio residenziale con piscina e campo da tennis.

IL CUSTODE

«Ho visto una torcia e sentito almeno una persona parlare italiano», ha detto. La porta scorrevole all'ingresso dell'edificio adibito a uffici era aperta e una porta al primo piano aveva segni di effrazione. Non è chiaro che cosa volesse rubare il siriano: apparentemente i locali custodivano solo pc portatili e arredi da lavoro. Nello stabile hanno sede una società immobiliare, la Helvetia assicurazioni, una ditta che produce porte e serramenti e la Grenke, una multinazionale al centro di uno scandalo finanziario in Germania. Possibile che fosse un furto su commissione? Per ora, non ci sono riscontri. La vittima è stata identificata attraverso una ricevuta di un permesso di soggiorno scaduto che aveva in tasca, la sua richiesta di asilo era stata respinta. Ieri sera non erano stati ancora rintracciati la compagna, svizzera, e un figlio ventenne, con cui aveva abitato all'Idroscalo di Ostia. Quando è stato colpito aveva la mascherina chirurgica, indossava una tuta scura e scarpe da ginnastica e aveva un aspetto ben curato, nonostante risultasse senza fissa dimora. Il sindacato Sim Carabinieri parla di «un fatto chiaro. Da tempo chiediamo webcam sulle divise per una operatività trasparente».

