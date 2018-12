Cappello, baffi, occhiali le 20 foto segnaletiche per riconoscere Battisti `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCon il pizzetto, gli occhiali da sole o rapato a zero. La Polizia Federale brasiliana ha diffuso 20 possibili identità, grazie alle quali Cesare Battisti sarebbe potuto riuscire a fuggire senza essere riconosciuto. I look dell'italiano variano dal cappello Panama a quello da baseball, ma il volto rimane quello del Battisti degli ultimi tempi: gli occhi stanchi e l'abbigliamento semplice. «Le informazioni sul latitante possono essere fornite per telefono al (61) 2024-9180 o alla mail plantao.dat@dpf.gov.br. L'anonimato è totalmente...