Caporalato, sfruttati gli stranieri di Cona

IL CASOPADOVA I nuovi schiavi sono nelle campagne della Bassa padovana. In quella fetta di terra al confine con il veneziano, dove a distanza di appena dodici chilometri ci sono due centri di accoglienza per migranti situati tra Bagnoli di Sopra e Cona in due ex basi dell'aeronautica. In mezzo il comune di Agna, con poco più di tremila abitanti tutti uniti nel cacciare l'invasore: quei 2.600 migranti piombati tra il luglio e il novembre del 2015. Eppure a qualcuno dei residenti di Agna, un padovano doc, i richiedenti asilo dell'hub di Conetta...