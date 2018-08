Caporalato e finte invalidità civili: medico arrestato, 94 indagati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVERONA Nelle prime immagini della Guardia di Finanza c'è un signore che entra in sedia a rotelle davanti alla commissione medica d'esame per l'invalidità dell'Inps di Verona. Subito dopo, sempre le telecamere delle Fiamme Gialle riprendono lo stesso signore che scende da un'auto parcheggiata nel centro di San Bonifacio e se ne va a spasso per i negozi saldamente sulle sue gambe. È tutto agli atti dell'indagine lunga tre mesi svolta dai finanzieri di Verona e conclusasi ieri mattina all'alba con sei arresti tra Verona e San...