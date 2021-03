Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Enrico Letta non cede. Andrea Marcucci nemmeno. Braccio di ferro nel Pd per la scelta dei capigruppo in Parlamento. La spaccatura è tra gli ex renziani che fanno scudo a Marcucci che non vuole essere sostituito - Base Riformista è la loro corrente e in Senato è ultra-maggioritaria - e il Nazareno e il suo segretario che vogliono una donna sia alla Camera sia al Senato alla guida della rappresentanza dem. Lo ha detto e lo ripete...