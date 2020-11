LE PROTESTE

ROMA Meno di una settimana dopo la destituzione da parte del Parlamento del presidente Martin Vizcarra per l'accusa di corruzione, il Perù ha vissuto un'altra giornata di fuoco, cominciata la notte scorsa con la morte di due giovani in scontri di piazza a Lima, e terminata più tardi con le «dimissioni irrevocabili» del neo eletto successore, Manuel Merino. Rivolgendosi alla Nazione nel momento di abbandonare la presidenza, Merino ha sottolineato che «tutto il Perù è in lutto, nulla giustifica che una legittima difesa debba provocare la morte dei peruviani. Quanto accaduto deve essere investigato profondamente dalle istanze competenti per determinare ogni responsabilità».

Il modo con cui il Congresso aveva messo alla porta Vizcarra utilizzando in maniera discutibile un articolo della Costituzione, aveva avviato subito una fase di grave instabilità istituzionale, pericolosa per la tenuta democratica del Paese. Merino, che già aveva guidato un primo tentativo un paio di mesi fa di destituire il capo dello Stato, aveva potuto assumere alla fine la presidenza con l'appoggio di otto dei nove partiti del Parlamento. Gli stessi che però ieri hanno fatto dietrofront, e lo hanno abbandonato costringendolo a gettare la spugna: tredici ministri si sono dimessi. Gli incidenti sono stati molto gravi nella capitale, con la morte di due studenti universitari di 22 e 25 anni ed il ferimento di 80 persone.

