Caos Iran, la polizia spara Trump con i manifestanti

LA GIORNATA

La crisi è divampata in Iran all'indomani dell'ammissione di colpa da parte dei Pasdaran per l'attacco missilistico contro il Boeing 737 delle linee aeree ucraine. Il centro di Teheran è stato presidiato nella giornata di domenica da reparti antisommossa che hanno tentato di bloccare la ripresa delle proteste di sabato che hanno principalmente interessato diversi campus universitari nella capitale e in altre città iraniane.

Nella serata di domenica però la Piazza Azadi o Libertà, sede di innumerevoli eventi politici nel corso dei ultimi decenni, è stata comunque teatro di una nuova dura contestazione. Secondo filmati immessi come da prassi dai partecipanti su Telegram ed Instagram, una folla più folta di quella che si è radunata sabato negli atenei ha scandito cori dai toni forti contro le massime autorità della Repubblica islamica.

LO SLOGAN

Oltre all'ormai consueto Morte al Dittatore e alla rinnovata richiesta di dimissioni da parte del presidente Hassan Rohani e la Guida Suprema Ali Khamenei, esplicitato dallo slogan Non vogliamo un governo Pasdaran, i partecipanti hanno tentato di imbastire un corteo lungo lo stesso percorso in cui si è tenuta la marcia funebre per Ghassem Soleimani mercoledì scorso. Le forze dell'ordine hanno tentato di disperdere con spari nell'aria e sui manifestanti, gas lacrimogeno e bloccando l'uscito dalla stazione di Piazza Azadi della metropolitana, causando così una focosa manifestazione all'interno della stessa. Altri filmati hanno mostrato assembramenti di dimensioni varie in molte altre città iraniane: dall'università di Tabriz nel nord, Babol sulle rive del Caspio, a Shiraz ed Esfahan nel Sud e nel capoluogo curdo di Sanandaj, dove sono intervenuti i reparti antisommossa. Donald Trump ha pubblicato un nuovo tweet in persiano in cui ha esortato le autorità a non uccidere i manifestanti.

Le proteste in corso hanno causato il rinvio sine die delle cerimonie di commemorazione ufficiali in programma per oggi presso le università Sharif e Amir Kabir, che contavano 25 ex allievi tra le vittime. Le università di Toronto ed Alberta nel Canada hanno però ospitato eventi strazianti in cui i propri studenti e professori deceduti nel disastro venivano ricordati e celebrati.

Nelle convulse ore di ieri è pure salita la tensione tra Iran e Regno Unito in seguito all'arresto temporaneo sabato dell'ambasciatore britannico a Teheran. Rob Macaire si era recato al Politecnico Amir Kabir, sito a pochi minuti a piedi dall'imponente ambasciata britannica, per partecipare a quella che era stata preannunciata, prima delle dichiarazioni di sabato mattina, come una veglia a luce di candela per le vittime del disastro aereo, tra cui vi erano quattro cittadini britannici. Macaire si è allontanato dall'ingresso dell'università non appena i partecipanti al raduno hanno cominciato la propria contestazione anti-regime, ma è stato comunque tratto d'arresto dalle forze di sicurezze per poi venir rilasciato in seguito all'identificazione. Una piccola manifestazione anti-britannica di fronte all'ambasciata si è svolta in maniera regolare ieri in quella che sembra essere una mini-crisi rientrata in tempi rapidi.

LE POLEMICHE

Non si placano intanto le polemiche sulle modalità di gestione della crisi da parte dei Pasdaran e del governo, accusati da più parti di aver volutamente celato la verità per 48 ore. Nessuno tra gli alti comandanti dei Pasdaran ha sinora rassegnato le proprie dimissioni né ha spiegato i motivi per la mancata chiusura dello spazio aereo in seguito al lancio di missili contro la base Ain Al-Assad in Iraq. Diversi artisti di fama come il regista Massoud Kimiai hanno ritirato la propria presenza del festival Fajr, l'evento-clou del calendario cinematografico iraniano che viene allestito dallo Stato ogni anno in occasione dell'anniversario della Rivoluzione del 1979, mentre Saba Rad, da 21 anni presentatrice della Tv di Stato, e la sua nota collega Zahra Khatami si sono dimesse in dissenso con la linea seguita dall'emittente.

Siavush Randjbar-Daemi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

