IL CASO

In un discorso in diretta tv breve e drammatico, al termine di un'altra giornata di stillicidio con i ministri che si dimettevano uno dopo l'altro e sotto la costante pressione della piazza, con le pietre dei rivoltosi che s'incrociavano con le granate lacrimogene di polizia e militari e la folla che dava l'assalto alle barriere attorno al Parlamento, il premier libanese Hassan Diab ha finalmente annunciato le «dimissioni del governo». Lo ha fatto con un atto d'accusa che non lascia spazio a ipotesi di «interferenze esterne» nell'agghiacciante deflagrazione al porto di Beirut (circa 200 morti, 6mila feriti, 4mila edifici danneggiati).

L'INDAGINE

«L'esplosione è stata il risultato della corruzione endemica, vera tragedia del Libano», ha detto il premier. «La corruzione e la cattiva manutenzione... I corrotti si devono vergognare! Chiediamo un'indagine rapida che accerti le responsabilità». Proprio i corrotti avrebbero poi cercato di «politicizzare la catastrofe per mettere a segno qualche punto». Diab difende l'esecutivo. «Ogni singolo ministro ha fatto il possibile per cercare di salvare il Paese, ci siamo presi cura della gente. Abbiamo assunto le nostre responsabilità per cambiare le cose, ma c'è un establishment che resiste con i suoi sporchi trucchi». Ed è, insiste, l'establishment che sosteneva i governi precedenti, ad avere vinto. «Abbiamo cercato di operare con onore e integrità. Combatteremo insieme questa battaglia, così per aprire la porta al cambiamento abbiamo deciso di dimetterci». Difficile dire adesso quali scenari si aprano. La formazione di un nuovo governo non basterà alla popolazione esausta e inferocita di Beirut per mettere fine alle proteste. Che infatti continuano anche dopo l'annuncio in tv, incongruamente mischiate a spari e fuochi d'artificio dei sostenitori sunniti dell'ex premier Saad Hariri in festa per la resa di Diab (sunnita pure lui).

I LACRIMOGENI

La notte di Beirut è illuminata dalle luci traccianti dei lacrimogeni, da quelle blu delle ambulanze, dagli incendi nel buio irreale da black out. Sarà decisivo il ruolo dell'esercito in un contesto complicato dal puzzle di clan, fazioni, comunità etniche che storicamente definiscono la demografia libanese: sunniti, cristiani, sciiti, drusi La piazza cerca di collegarsi con il mondo. Le organizzazioni internazionali e i singoli Stati donatori si rivolgono al popolo libanese, mentre parte la raccolta dei fondi d'emergenza da oltre 250 milioni di dollari decisa nella conferenza dei donatori organizzata dall'Onu e dal presidente francese Macron. Ma ormai il grido della piazza è uno solo: «Rivoluzione!»

Marco Ventura

