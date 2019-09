Caos Gran Bretagna: maggioranza finita Johnson punta al voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTALONDRA Boris Johnson ha tirato la corda al punto che l'ha spezzata: il premier britannico non ha più una maggioranza in Parlamento dopo che un deputato Tory, Phillip Lee, ha deciso di passare ai LibDem per protesta contro le spericolate mosse dell'inquilino di Downing Street. «La fede conservatrice di una persona ormai si misura in base a quanta voglia abbia di lasciare l'Unione europea in maniera scriteriata», ha scritto Lee nella sua lettera di dimissioni, suggerendo che altri colleghi di partito potrebbero seguire la sua strada...