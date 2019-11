Caos FI, Berlusconi: chi lascia è un fesso E per la Campania rilancia Caldoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA La prima volta che usò pubblicamente quella stessa parola fu per apostrofare i potenziali elettori di centrosinistra nell'ultima sfida con Romano Prodi per palazzo Chigi. Sembra passata una vita, ma evidentemente Silvio Berlusconi è convinto ci siano tutte le ragioni per usare quella identica ruvidezza. Soltanto che questa volta l'appellativo è rivolto ai suoi stessi parlamentari. «Se qualcuno sta pensando di lasciare Forza Italia spero almeno che vada nel Misto. Andare in un altro partito è da coglioni». L'ex premier...