IL CASOBRUXELLES Un piano di emergenza per una possibile guerra commerciale con la Gran Bretagna. Alla vigilia del primo incontro tra la commissione europea e il negoziatore di Londra sul protocollo Irlanda del Nord, i più importanti stati dell'Unione, Italia inclusa, hanno chiesto a Bruxelles di elaborare un piano B. Mettendo sulla scacchiera una mossa per affilare le armi in vista di un negoziato tutt'altro che facile, ma anche una...