Caos Brexit, alla Camera passa un nuovo rinvio Johnson resiste: via il 31 `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOLONDRA Westminster non ha esattamente bocciato l'accordo di Boris Johnson sulla Brexit, ma ha chiesto più tempo, sia per analizzarlo che per passare alla sua applicazione pratica. Un bel bastone tra le ruote. E quindi quella che doveva essere la giornata dell'accordo si è trasformata la giornata dell'emendamento Letwin, dal nome del deputato ex Tory che se n'è fatto promotore: iniziata alle 9,30 con un discorso di Johnson, si è conclusa in tarda serata con l'attesa della lettera di richiesta di rinvio della Brexit da mandare a...