Canyoning, morti 2 turisti folle estate di sport estremi

LA TRAGEDIAROMA Un'escursione si è trasformata in tragedia a Gordona, in Val Bodengo, provincia di Sondrio. Due uomini di 41 e 48 anni, un austriaco e un tedesco, hanno perso la vita praticando torrentismo (il cosiddetto canyoning) lungo il Boggia, uno dei corsi d'acqua che caratterizzano la zona. I due facevano parte di un gruppo di 7 escursionisti, tutti provenienti da Austria e Germania, che avevano raggiunto la valle proprio per dedicarsi allo sport estremo che consiste nella discesa di torrenti o nelle gole senza l'ausilio di canoe o...