Cantone lascia l'Anac «Si è concluso un ciclo»

IL CASONAPOLI Era nell'aria e non poteva andare diversamente. Al netto dell'esigenza umana e professionale di tornare ad indossare la toga, di calarsi di nuovo nella dialettica di un processo, traspare il disincanto di Raffaele Cantone nel chiudere l'esperienza di presidente dell'Autorità anticorruzione. Scelta sofferta, amara, come scrive in una lettera aperta, un addio che anticipa di nove mesi la scadenza naturale del suo mandato. Poche righe sul sito dell'Anac, che raccontano il rapporto sempre più gelido nei confronti dell'esecutivo...