Cantiere cerca 270 comparse per fingere l'evacuazione di una nave

ROVIGO Il Cantiere Navale Vittoria di Adria (Rovigo) cerca 270 volontari per la prova di evacuazione di una sua nave; la prova è fissata per sabato 6 luglio. La simulazione di emergenza a bordo si svolgerà in località Saloni di Chioggia (Venezia), e riguarderà la nave Jumbo Jet, realizzata dall'azienda cantieristica adriese per la società di Navigazione Libera del Golfo srl di Napoli. Si cercano sia donne che uomini, di ogni età. L'azienda metterà a disposizione dei volontari i mezzi per raggiungere e ritornare dalla città lagunare....