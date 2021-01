IL CASO

VENEZIA Come Donald Trump, anche l'assessore regionale del Veneto Elena Donazzan è stata bloccata dai social: i suoi profili Facebook e Instagram da ieri sono stati oscurati. Motivo: ha cantato Faccetta nera in radio, poi ha postato le minacce ricevute, commentando: «I benpensanti della sinistra mi vogliono appesa». E mentre il centrosinistra le chiedeva le dimissioni e il governatore Luca Zaia la invitava quantomeno a «scusarsi», l'esponente di Fratelli d'Italia si è trovata zittita dai social. «Mi hanno imbavagliata», ha protestato.

IL FATTO

Tutto comincia venerdì scorso quando durante il programma radiofonico La Zanzara i conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo chiedono all'assessore all'Istruzione e al Lavoro del Veneto di scegliere tra Faccetta nera e Bella ciao. Sullo sfondo c'è la polemica della Molisana, con la pasta cui è stato cambiato il nome da Abissine a Conchiglie. Tant'è, dovendo scegliere tra la canzone fascista e quella associata al movimento partigiano, Donazzan sceglie la prima, ricordando di averla «imparata da bambina», di avere uno zio, Costantino, che faceva parte delle milizie mussoliniane e di preferirla a Bella ciao «che piacerà alla Boldrini». E intona Faccetta nera.

La polemica che ne segue è accesa, da più parti nel centrosinistra viene chiesto al governatore leghista Luca Zaia di revocarle la delega. Il presidente della Regione non chiede le dimissioni a Donazzan, ma dice che deve scusarsi: «Non l'ho sentita, penso che le scuse siano doverose, Faccetta nera riprende un periodo buio, è inevitabile che in molte persone sia stata urtata la sensibilità».

L'esponente di Fratelli d'Italia (in passato in Alleanza nazionale, poi in Forza Italia, in giunta a Palazzo Balbi dal 2005), si scusa a modo suo: «Se qualcuno si è sentito offeso, me ne scuso. A chi cerca di strumentalizzare per ribadire odio e livore, non ho nulla da dire». E aggiunge: «Ecco di cosa si occupa la sinistra italiana nel periodo più tragico della nostra storia repubblicana: di fascismo. Ho scoperto dunque che trovano il tempo non solo per litigare tra loro per mantenere in vita un governo che sta falcidiando la nostra economia, ma anche per montare un caso nazionale sulla mia partecipazione a La Zanzara, trasmissione che tutti conosciamo come goliardica e a tratti irriverente». E rivela di essere sotto attacco: «Sto subendo minacce ed insulti: pazienza, non è la prima e non sarà l'ultima volta, non accetto però lezioni sull'approccio che l'Italia tutta dovrebbe avere sui temi relativi al secondo conflitto mondiale: un periodo da consegnare definitivamente alla storia per ottenere una reale ed effettiva pacificazione nazionale, assicurando dignità di memoria a tutti coloro hanno sacrificato la propria vita durante la guerra civile tra il 1943 ed il 1945».

LE PROTESTE

Le scuse, però, non placano la polemica. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane e la Comunità ebraica di Venezia esprimono «costernazione»: «Chi siede nelle istituzioni deve avere consapevolezza del valore dei propri gesti e non può, neppure nel contesto di una trasmissione satirica, lasciarsi andare a comportamenti che appaiono chiaramente elogiativi della dittatura fascista». E visto che breve si celebrerà il Giorno della Memoria, la richiesta è di una «formale condanna dell'accaduto». Intanto monta la richiesta di dimissioni. Lo chiedono i consiglieri regionali veneti del Partito Democratico («Chi intona inni fascisti non può rappresentare i veneti né fare l'assessore all'Istruzione»), +Europa («Ha mostrato il Veneto nero, facendo emergere tutta la grettezza di una destra inadeguata alle istituzioni»), la Cgil («Zaia le ritiri le deleghe, rappresentanza istituzionale e fascismo non possono essere compatibili»), la Rete degli Studenti Medi del Veneto («Non ci siamo mai sentiti rappresentanti da chi preferisce investire in presepi e fumetti revisionisti piuttosto che in reali interventi sul diritto allo studio»), Italia Viva con la deputata Sara Moretto («Grave che il presidente Zaia non imponga un passo indietro»), il M5s con la senatrice Orietta Vanin («Dimissioni immediate»).

LO STOP

Ma se le dimissioni non arrivano, arriva il blocco dei social. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa dell'assessore, Facebook le ha contestato il post pubblicato domenica: era lo screenshot di un paio di commenti alla notizia del canto di Faccetta nera in radio (Luke Dred: Qualcuno abbiamo dimenticato di appenderlo), con Donazzan che accusava: «I benpensanti della sinistra mi vogliono appesa, in Italia il politicamente corretto viaggia in un'unica direzione».

Questo l'avviso ricevuto ieri pomeriggio dai social network di Mark Zuckerberg: Il tuo account è soggetto a restrizioni. I tuoi post precedenti non rispettavano i nostri standard della community, pertanto non puoi pubblicare contenuti o commentare. «Mi hanno imbavagliata sui social, impossibilitata temporaneamente a postare e a commentare. Avrei voluto archiviare questa surreale vicenda con un post - poi trasformato in comunicato stampa - ma non è stato possibile. Da stamane è partito il consueto shit storm, di cui sono ora vittime purtroppo anche i miei followers», ha reso noto l'assessore che ha deciso di sospendere momentaneamente, a tutela dei suoi followers, tutti i suoi profili social fino al termine di queste restrizioni.

Per la cronaca: il profilo di Luke Dred a ieri sera era attivo. Così come quello della federazione di Brescia del Pci che ha pubblicato il comunicato di condanna dell'Anpi di Venezia aggiungendo una foto dell'assessore. A testa in giù.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA