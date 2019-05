Cannucce e piatti di plastica, tra 2 anni scatta il divieto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BRUXELLES Addio alle plastiche monouso entro due anni. Ha ricevuto l'ultimo via libera formale dal Consiglio Ue la direttiva che vieta dal 2021 in tutta Europa oggetti come piatti, posate e cannucce.Nelle prossime settimane sarà pubblicata in Gazzetta e gli Stati hanno due anni per recepirla, con le misure che entreranno in vigore gradualmente. Da quella data in poi il divieto riguarderà anche bastoncini cotonati, agitatori per bevande, bastoncini per palloncini, i prodotti realizzati in oxo-plastica, coppe, contenitori per alimenti e...