Cannabis libera, Salvini: la legge M5S non passerà

LA POLEMICAROMA Dalla Lega arriva lo stop definitivo alla legge che intende legalizzare la Cannabis a uso ricreativo. «Non se ne parla nemmeno», l'alt di Salvini. La proposta presentata dal pentastellato Mantero e avallata anche da Grillo è destinata a finire nel dimenticatoio. L'obiettivo del senatore M5s è quello di ricercare una maggioranza trasversale in Parlamento ma il leader del partito di via Bellerio è stato chiaro e lo stesso Di Maio non ha intenzione di calcare la mano, proprio per evitare di aumentare le tensioni nella...