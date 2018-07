Cannabis, il dispenser accende la polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Un distributore automatico di cannabis light installato a Padova, in via Scintilla, nel quartiere residenziale Madonna Pellegrina, solleva malumori e timori tra i residenti che intravedono lo spettro dello droga e scalda gli umori della politica. Il dispenser mette in vendita bustine di fiori secchi di cannabis acquistabili da chiunque, anche da minorenni, ufficialmente «per uso tecnico» in quanto, stando alle norme di legge, quei fiori non si possono fumare, nè inalare nè mangiare mentre invece sono proprio questi gli usi...