Candidatura in Friuli Salvini prende tempo

LA VISITAUDINE Un occhio a Roma e uno al Friuli Venezia Giulia, uno agli accordi presi direttamente con Silvio Berlusconi e uno alla platea di circa settecento attivisti 460 in sala e il resto fuori che gridano «Fedriga presidente». Risultato? «Avete pazientato tanti giorni, pazientate ancora qualche ora». Così ieri sera a Udine il leader della Lega Matteo Salvini avrebbe riaperto i giochi nel Centrodestra regionale per il candidato presidente alle elezioni del 29 aprile, dopo che venerdì aveva dato il suo avallo per l'ex governatore...