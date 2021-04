Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Ieri in tutta Italia manifestazioni per chiedere la legalizzazione della cannabis. Invece nel Consiglio regionale del Veneto è stata approvata pressoché all'unanimità una mozione, presentata dal centrosinistra, che punta a valorizzare un'altra canapa, diversa dalla indica: si tratta della sativa L., utilizzata anche nel settore medicale e cosmetico, ma pure in edilizia e nel tessile. Nel 2019 la Cassazione ha però rimesso al...