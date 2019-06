Campobasso, unica vittoria 5Stelle con i voti dem

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una vittoria indiscutibile, sette cittadini di Campobasso su dieci fra quelli andati alle urne hanno infatti votato il candidato sindaco del M5s, Roberto Gravina, decisamente inaspettata con questa larga percentuale anche dall'entourage pentastellato. «Sono emozionato per questo risultato importante, non lo nascondo - le sue prime parole - ero fiducioso nella vittoria, ma non con questa forbice». «Subito una giunta a quattro - annuncia - poi la riorganizzazione della macchina amministrativa». Gravina parla anche del patto di desistenza con...