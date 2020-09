LE RESTRIZIONI

ROMA Salgono i contagi in Campania e in Sicilia e i presidenti di Regione corrono ai ripari. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza con la quale impone i test obbligatori ai viaggiatori che rientrano dall'estero all'aeroporto di Napoli Capodichino. La vecchia ordinanza sui rientri dai Paesi esteri e la Sardegna che obbligava alla quarantena preventiva per 14 giorni in attesa dell'esito negativo del tampone, infatti, è scaduta giovedì 24 settembre. «È necessario spiega De Luca attivare controlli rigorosissimi per chi rientra dall'estero e in particolare dai paesi dove si sta registrando un notevole incremento di casi di positività. Non dovrà più ripetersi quanto si è verificato nel corso della scorsa settimana».

Nuove misure restrittive anche dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Tornerà sull'isola l'obbligo di indossare le mascherine a tutte le ore all'aperto, anche in assenza di assembramenti o a prescindere dalla distanza interpersonale di sicurezza. Probabile una stretta alla movida e non sono escluse nuove zone rosse. «Il mio chiarisce il governatore è un richiamo al senso di responsabilità dei siciliani. Non intendo penalizzare le attività economiche, già messe a dura prova in questo periodo. Sull'uso delle mascherine avevamo preso delle misure già in passato, ma dopo il Dpcm del governo nazionale siamo stati costretti ad adeguarci».

