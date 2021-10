Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN PAESECANALE D'AGORDO (BELLUNO) Campane a festa a Canale D'Agordo, in provincia di Belluno, paese natale di papa Giovanni Paolo I. La notizia dell'avvenuto riconoscimento del miracolo e quindi dell'imminente beatificazione ha regalato il sorriso a chi da anni seguiva la causa. Un percorso tutt'altro che semplice, ma arrivato ora ad un passo dal traguardo. «Era da tempo che ci stavamo preparando per questa notizia che era nell'aria da tempo...