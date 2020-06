L'INCHIESTA

NAPOLI Galoppini in azione all'esterno dei seggi, certificati elettorali nelle mani del clan, tangenti per gli appalti nei pasticcini. È andata avanti così la vita democratica a Sant'Antimo, comune di 30mila persone alle porte di Napoli: dal 2007 al 2017, un patto politico mafioso tra la famiglia Cesaro e il clan Puca avrebbe consentito di controllare la giunta comunale, ma anche gli uffici chiave del comune a proposito di concessioni, licenze, permessi a costruire, insomma di tutto ciò che può tradursi in appalti e lavori pubblici. Eccola l'ultima accusa a carico della famiglia Cesaro, in una maxi-inchiesta culminata in 59 ordini di cattura. Finiscono così ai domiciliari Aniello e Raffaele Cesaro, mentre è in cella il terzo fratello, Antimo, ritenuto da anni interfaccia del boss Pasquale Puca. Ma i guai per la dinasty di Sant'Antimo non sono finiti: è stata la Dda di Napoli ad avanzare richiesta di arresti in cella a carico del senatore azzurro Luigi Cesaro, per il quale dovrà esprimersi il gip di Napoli Maria Luisa Miranda (che ha inoltrato al Senato le telefonate che riguardano l'ex coordinatore azzurro per valutarne l'agibilità sotto il profilo processuale). A distanza di meno di un mese, dunque, una nuova (pesante) tegola per lo storico leader del centrodestra in Campania, per il quale pende tuttora una richiesta di arresto al Senato per un'altra storiaccia in odore di camorra: le presunte mazzette prese dall'imprenditore stabiese Adolfo Greco nel 2015.

LE ACCUSE

La nuova accusa a carico dei Cesaro è di concorso esterno in associazione camorristica. Intercettazioni e pentiti svelano l'esistenza di un presunto abbraccio politico mafioso: da piccoli imprenditori - si legge nelle carte - i fratelli Cesaro crescono grazie ai soldi del socio occulto Pasquale Puca, o minorenne, che avrebbe finanziato il centro polidiagnostico Igea, ma anche il centro commerciale Il Molino (sequestrato assieme a decine di locali). Poi, una volta arrestato (siamo nel 2009), la camorra dei Puca (collegata ai clan Verde e Ranucci) avrebbe chiesto ogni mese una quota ai Cesaro, come in una ordinaria gestione societaria. Ed è in questo scenario che vengono inseriti dal Ros i due attentati subiti dai Cesaro: è il 7 giugno 2014, quando, contro il centro Igea di Sant'Antimo, viene fatta esplodere una bomba che distrugge parte dell'ingresso. Si trattò di un avvertimento per i «pregressi accordi» non rispettati. Mentre il 10 ottobre 2015 vengono sparati 5 colpi di pistola contro l'auto di Aniello Cesaro.

IL SISTEMA

Ma torniamo alle elezioni, torniamo alla «democrazia sospesa», per usare l'espressione del gip. Un mercimonio che si ripete per ogni tornata elettorale. Cinquanta euro a voto per il primo turno, 25 in caso di ballottaggio, la consegna dei certificati elettorali da parte degli elettori prezzolati, chiamati a raccolta all'esterno dei seggi, poi costretti a fotografare il voto espresso. È andata così dal 2007 al 2017, fino a quando, dopo l'inchiesta su Marano, i Cesaro si ritirano dalla competizione. Ma non è finita. Nel 2017 si insedia a Sant'Antimo una giunta di centrosinistra, ma il clan torna alla carica: vengono avvicinati e minacciati i dirigenti comunali. Poi il pressing politico che fa definitivamente cadere la giunta in carica un anno fa.

LA DIFESA

Ma come commenta tutto ciò il senatore Luigi Cesaro? «Sono esterrefatto. Nel corso della mia lunga e diversificata esperienza politica e istituzionale mi sono più volte cimentato in campagne elettorali, da quelle europee a quelle nazionali, provinciali e comunali: sempre il consenso sulla mia persona è stato raccolto in modo assolutamente trasparente ed i suffragi ricevuti sono stati frutto del mio impegno a sostegno delle nostre comunità e della mia nota disponibilità nei confronti dei cittadini». Tra le figure chiave c'è l'ingegnere Claudio Valentino, che finisce in cella come presunto dominus del Comune, (a casa sua ieri i carabinieri hanno trovato 43mila euro in contanti), ritenuto capace di creare una sorta di sistema in grado di favorire richieste di licenze e permessi. Particolarmente attivo il consigliere comunale forzista Francesco Di Lorenzo, che si vanta a voce alta di aver anticipato oltre 40mila euro per la campagna elettorale delle ultime comunali e viene indicato come l'interfaccia politico del clan Puca. Sequestri beni per 80 milioni di euro, in uno scenario che vede coinvolta anche la 77enne Teresa Pappadia, mamma del boss Puca, colpita da un ordine di presentazione alla pg per riciclaggio per i soldi ricevuti ogni mese dai Cesaro: dai presunti soci del figlio camorrista.

Leandro Del Gaudio

