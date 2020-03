LE ORDINANZE

VENEZIA In attesa della nuova stretta ventilata dal Governo, si muovono le Regioni. Di fronte all'impennata dei contagi, il Friuli Venezia Giulia (già ieri) e il Veneto (quest'oggi) varano nuove ordinanze per vietare le passeggiate e chiudere alla domenica anche i supermercati, almeno fino al 3 aprile così come ha già fatto l'Emilia Romagna. I due presidenti del Nordest sono categorici: «Non abbiamo giustificazioni, perché abbiamo sotto gli occhi le situazioni delle altre regioni dove il virus si è diffuso prima», dice Massimiliano Fedriga; «Mi dispiace, ma per la corsetta si rischia la Terapia Intensiva», concorda Luca Zaia.

LE PRESCRIZIONI

Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, il governatore Stefano Bonaccini mercoledì sera ha limitato anche l'uso della bicicletta, consentito solo per ragioni di lavoro, salute o necessità, e ha ristretto le uscite a piedi per motivi sanitari o esigenze fisiologiche del cane, ma in prossimità di casa. Il testo che entra in vigore stamattina in Friuli Venezia Giulia, invece, proibisce del tutto le passeggiate e le attività sportive all'aperto, impone ai sindaci la chiusura di tutti i luoghi di aggregazione pubblici o aperti al pubblico e dispone la serrata festiva di tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione di edicole, farmacie e parafarmacie. Le prescrizioni allo studio in Veneto si annunciano analoghe. «Penso che non sia indispensabile andare la domenica a fare la spesa afferma Zaia anzi anticiperei lo stop già al sabato pomeriggio, sul modello tedesco, se fosse per me».

IL VERDETTO

Appunto: un presidente di Regione può intervenire, o spetta al Governo? Nei giorni scorsi lo stesso leghista aveva detto di dover attendere un decreto statale. «Non sono contraddittorio mette le mani avanti Zaia semplicemente ora possiamo agire perché il Tar della Campania ha bocciato la richiesta di sospensiva dell'ordinanza emessa dal collega Vincenzo De Luca, precisando che ha un'efficacia giuridica. Auspicherei ancora che ci fosse una decisione del Governo, perché ritengo che su queste materie sia sempre meglio una norma nazionale. Ma se così non fosse, farò io, in modo da arrivare a sabato e domenica senza rivedere le scene degli assembramenti nelle piste ciclopedonali o nei market». Nel verdetto firmato da Santino Scudeller, presidente a Napoli della quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale, si legge infatti che sussiste il «potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l'intero territorio nazionale».

IL SOTTOSEGRETARIO

Questa peraltro è anche la linea condivisa dal Governo, come lasciano intendere le dichiarazioni di Achille Variati, sottosegretario all'Interno, a Rai Radio 1: «Quando parliamo di restrizioni ulteriori sulle norme attualmente in vigore a livello nazionale, non si esclude che ci siano delle disposizioni differenziate a seconda delle realtà e dell'andamento epidemiologico più o meno grave. Ovvio che questo deve essere fatto in stretto raccordo con i governatori delle Regioni, che potrebbero essere autorizzati a fare delle restrizioni maggiori proprio per la peculiarità epidemiologica dei loro territori. Questo non in modo autonomo, ma concertato con il livello nazionale, altrimenti viene fuori una coriandolata in Italia dalla quale poi non si esce con chiarezza. Invece i cittadini devono avere la percezione che tutto viene non inventato, ma concertato tra le istituzioni, e basato su effettive ragioni scientifiche, non emozionali». Resta però la possibilità che i sindaci, in quanto autorità sanitarie locali, restringano ulteriormente le maglie, come si vede in queste ore con la moltiplicazione delle ordinanze più disparate a livello comunale.

LE AZIENDE

Comunque sia, Zaia dà l'impressione di non voler scherzare. «Sto facendo fare uno spot annuncia con i pazienti delle Terapie Intensive. Chissà che, come accade con i pacchetti di sigarette dove sono raffigurati i polmoni devastati dal fumo, si capisca cosa si rischia con il Coronavirus. Questa non è volontà di limitare la libertà dei cittadini, ho una visione liberista su tutto, però in questo momento chi amministra è chiamato a fare delle scelte di tutela della salute per la comunità che vanno oltre le libertà dei singoli». E le fabbriche che invece rimangono aperte? «Se non le facciamo chiudere noi conclude il governatore credo che pian piano le aziende chiuderanno da sole. Certo che le filiere strategiche, come l'agroalimentare o il medicale, devono restare aperte. Ma per le altre, con la chiusura delle frontiere, sarà come una candela che si spegne».

Angela Pederiva

