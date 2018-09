Camera, sono 1176 i ricorsi contro i tagli alle pensioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA A 10 giorni dalla scadenza per la presentazione, sono 1176 i ricorsi contro i tagli dei Vitalizi, presentati da ex deputati contro la delibera dell'ufficio di presidenza della Camera. Si tratta, ha spiegato il presidente della Associazione ex parlamentari, Antonello Falomi, di un «fatto senza precedenti» nella storia delle due assemblee legislative. «Non è la prima volta negli ultimi 15 anni - ha aggiunto Falomi - che i vitalizi degli ex parlamentari subiscono decurtazioni, anche significative. Nel 2005, ad esempio, è stato...