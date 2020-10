Cambio nell'assetto della Fondazione Cini. Renata Codello (nella foto) è il nuovo Segretario Generale della Fondazione veneziana. Già Direttore degli Affari Istituzionali dell'organismo che ha il suo quartier generale nell'isola di San Giorgio, Codello raccoglie il testimone da Pasquale Gagliardi, che lascia l'incarico dopo 19 anni. Renata Codello vanta una vasta competenza nella gestione e valorizzazione dei beni culturali, competenza maturata nel corso di una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, dove ha ricoperto ruoli apicali. Profonda conoscitrice della realtà veneziana e veneta, è stata Soprintendente ai beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna dal 2006 al 2014. Fino al febbraio 2018 ha ricoperto il ruolo di Direttore del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto. Dal 2018 è consulente della Presidenza della Repubblica. Raggiunta per un primo commento a caldo Renata Codello ha dichiarato: «Ringrazio il Presidente Giovanni Bazoli e il Comitato Direttivo della Fondazione Giorgio Cini per questo incarico di grande responsabilità e prestigio. - ha sottolineato - L'eccellenza dei saperi e l'innovazione nella ricerca e nella sua diffusione, che contraddistinguono l'attività della Fondazione, sono temi fondamentali nel nostro tempo. Perciò assicuro il massimo impegno per il futuro, condividendo e valorizzando le competenze e le esperienze maturate da questa grande Istituzione nel corso di quasi settant'anni della sua storia».

