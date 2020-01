«Cambiamo, sui soldi i nostri ci sparano: intestiamo il conto a una persona giuridica»

«Dobbiamo cambiare, altrimenti i nostri continueranno a spararci addosso. E così non possiamo più andare avanti. Sto andando a un vertice proprio per discutere di questo». Valerio Tacchini è il notaio del M5S, colui che certifica i voti sulla piattaforma Rousseau. Milanese, già notaio dell'Isola dei famosi, è il fedelissimo di Davide Casaleggio. Ha gestito dietro le quinte tutti i passaggi cruciali del Movimento: dall'elezione di Luigi Di Maio a capo politico fino al voto degli iscritti la scorsa estate sul Conte bis, il governo cioè con il Pd.

Notaio, adesso c'è la grana rimborsi.

«Un problema e non da poco. Dobbiamo intervenire per cambiare la gestione delle restituzioni, altrimenti non se ne esce da questo caos».

E come pensate di intervenire? Tanti parlamentari non restituiscono più perché ne fanno una questione di principio.

«Al momento c'è un conto che porta tre firme. E dunque bisogna correggere e cambiare».

Le firme sono quelle di Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli e Ciccio D'Uva.

«La novità che proporrò sarà proprio in questo senso: cambiare le persone fisiche, con un soggetto giuridico, come potrebbe essere un notaio, legale rappresentante del Movimento. In questo modo ci sarebbero anche interessi per lo Stato. Inoltre bisogna modificare la regola che prevede che i residui delle restituzioni rimangano in giacenza. E fare in modo che siano i parlamentari a esprimersi sui progetti a cui destinare i soldi raccolti ogni tot mesi, magari con la massima velocità, per evitare polemiche».

Insomma, la vostra è una retromarcia per placare le polemiche degli eletti in queste ore?

«Per forza, altrimenti i nostri continuano a spararci addosso e come si fa poi ad andare avanti? Non è che in alcuni casi poi abbiano torto, o no?»

Scusi notaio, ma in questo momento (sono circa le 16-ndr) Luigi Di Maio, capo politico del M5S, è in Egitto per una missione da ministro degli Esteri. Lei con chi sta andando a parlare di queste novità?

«Ho un appuntamento con Pietro Dettori, qui alla Camera, in vista dell'assemblea di domani (oggi-ndr)».

