Calunnia e minaccia nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua ex qualità di vicepresidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa: sono due tra i reati per i quali l'ex giudice barese del Consiglio di Stato, Francesco Bellomo, rischia di essere processato. La vicenda che riguarda Conte fa parte del procedimento su presunti maltrattamenti commessi da Bellomo ai danni di borsiste e corsiste della sua Scuola di formazione Diritto e Scienza per la preparazione al concorso in magistratura, alle quali l'ex magistrato avrebbe imposto dress code e prove di fedeltà, umiliandole e «riducendole in uno stato di soggezione psicologica». Quando scoppiò lo scandalo sulle borsiste - che ha coinvolto anche l'ex pm di Rovigo, Davide Nalin - Bellomo nel 2017 fu sottoposto a procedimento disciplinare e a presiedere la commissione che doveva giudicarlo, affiancato dalla collega Concetta Plantamura, c'era proprio Conte. L'ex giudice li avrebbe «incolpati falsamente» di aver esercitato «in modo strumentale e illegale il potere disciplinare», svolgendo «deliberatamente e sistematicamente» una «attività di oppressione» nei suoi confronti «mossa da un palese intento persecutorio». Ora la Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio. Al termine del procedimento disciplinare Bellomo fu destituito dal Consiglio di Stato (nel gennaio 2018) ma ha continuato ad insegnare nella sua scuola. Con il rischio, secondo la magistratura barese, di imporre ad altre donne quei «codici di comportamento» che configurerebbero il reato di maltrattamenti. Per questo, nel luglio scorso, è stato interdetto per un anno dall'attività di insegnamento.

