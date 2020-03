ROMA Combattere il Coronavirus per fermarne l'avanzata. E le donazioni sono un'arma formidabile per velocizzare la costruzione delle difese. Con questo spirito, la famiglia Caltagirone e il Gruppo Caltagirone, nel rivolgere un plauso all'impegno che ospedali e istituti sanitari italiani hanno messo in campo per fronteggiare l'emergenza in atto, intendono fornire un contributo concreto a sostegno degli sforzi del personale sanitario e delle strutture ospedaliere di Roma.

A tale scopo Immobiliare Caltagirone (Ical), società personale della famiglia al cui capitale partecipano Francesco Gaetano Caltagirone e i figli Azzurra, Alessandro e Francesco junior, ha deliberato l'erogazione di una donazione di 500 mila euro a favore del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

A sua volta, il consiglio di amministrazione del Gruppo Caltagirone ha deliberato, in occasione dell'approvazione del bilancio 2019, una seconda donazione di 500 mila euro a favore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

«In questo momento di difficoltà per il Paese - spiega in una nota il presidente Caltagirone anche il mondo produttivo deve fare la sua parte. Per questo abbiamo ritenuto opportuno sostenere gli sforzi che il personale sanitario sta facendo in questi giorni con una donazione a favore delle due strutture romane impegnate in prima linea nel contenimento dell'emergenza coronavirus». «Questo gesto - aggiunge nella nota l'imprenditore ed editore capitolino - vuole essere anche un ringraziamento a medici, infermieri e ricercatori per ciò che stanno facendo per tutti noi e comunque non esaurirà il nostro sostegno e il nostro impegno per la città».

Come è noto, il Policlinico Gemelli, con i suoi 1558 posti letto, è il più grande ospedale d'Italia e una delle più grandi strutture private a livello europeo. Quanto all'Istituto Spallanzani, fondato nel 1936 è una delle eccellenze italiane nella lotta alle malattie infettive: tutti hanno avuto modo di conoscere la grande competenza con la quale in queste settimane ha fatto onore alla propria specializzazione.

Con questa iniziativa, il Gruppo Caltagirone si colloca fra le grandi realtà industriali italiane attivamente schierate nella lotta al Coronavirus. Il gesto conferma il radicamento territoriale del Gruppo e della famiglia che negli ultimi anni ha avviato un profondo piano di internazionalizzazione che ha portato le attività in 70 paesi del mondo diversificando gli investimenti nei settori dei servizi assicurativi, dell'energia e della finanza.

O.D.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA