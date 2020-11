IL CASO

ROMA «Oggi dev'essere calato tutto il primo step al 15 novembre. Perché oggi faranno le valutazioni e in funzione dei posti letto di terapia intensiva decideranno in quale fascia la Sicilia risiede». È il messaggio vocale lasciato il 4 novembre nella chat di Whatsapp con i capi delle Asp siciliane e i manager ospedalieri dal dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione siciliana, Mario La Rocca. Il superburocrate si riferisce ai dati sul Covid e spinge sui numeri di letti in terapia intensiva e reparti ordinari da comunicare al governo per evitare che la regione diventi zona rossa.

Ora il ministero della Salute ha disposto l'invio dei carabinieri del Nas, mentre La Rocca si difende: «Quegli audio erano uno stimolo ad accelerare l'attivazione di nuovi posti per i pazienti contagiati. Ero incavolato: dicevo ai manager di ospedali e Asp che dovevano applicare il piano della Regione destinando posti letto ai malati Covid ma non lo facevano, non avevano gli attributi per imporsi su alcuni medici. Perché la verità è che ci sono medici che si stanno sacrificando dando l'anima in questa emergenza e ci sono quelli che invece non vogliono occuparsi di questi malati per potere continuare a gestire pazienti in intramoenia».

