Un piano per rendere navigabile il Tevere e incontri nei quartieri (partendo dalla periferia) dove i cittadini lo interrogheranno sul suo programma. Carlo Calenda (in foto), candidato per Azione al Campidoglio, rimodula la sua agenda per la prossima fase della campagna. Anche perché, ringalluzzito da un sondaggio che lo dà davanti alla sindaca Virginia Raggi, punta a recuperare voti proprio dove il Pd sembra più debole: le periferie. In...