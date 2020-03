«Io mi sono rotto di stare con le mani in mano. Ho proposto ad Arcuri di andare a dargli una mano come volontario sugli approvvigionamenti. Se serve ci sono». Così il leader di Azione ed eurodeputato Carlo

Calenda parlando della proposta fatta al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica Covid-19.

Calenda critica poi Conte per il modo con cui ha annunciato sabato notte il Dpccm: «Non ho mai commentato un provvedimento del governo sul piano sanitario, ho sempre anzi rimarcato la difficoltà che il governo affrontava nel gestire una crisi che non ha precedenti. Ma la situazione da ieri mi sembra un pò diversa. Intanto il premier ha fatto una dichiarazione su un decreto che non c'era e che quindi non poteva essere conosciuto dagli italiani, e questo non va affatto. Ma c'è un altro aspetto ancora che mi preoccupa: il governo ormai sta inseguendo il diffondersi del virus e mi pare manchi completamente di una chiara strategia su come uscirne». «Credo dunque», conclude il leader di Azione, «che sia arrivato il momento che il governo chieda a tutti quelli che possono di dare una mano. Il governo dunque chiami in servizio tutti quelli che possono aiutare sui diversi fronti, organizzi delle task force e delle catene di comando chiare: è il momento di stare un passo avanti al virus, e non 3 passi indietro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA