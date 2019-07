Caldo, tre vittime a Padova, nel Bellunese e in Liguria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Un operaio padovano che amava prendere il sole, un pensionato bellunese uscito a prendere la legna, un turista al rientro da un bagno in Liguria. Sono le ultime vittime dell'ondata di caldo che ha travolto l'Italia. La prima tragedia si è consumata sabato pomeriggio a Torre, in provincia di Padova, dove Franco Panfili (in foto) è stato stroncato da un colpo di caldo mentre si abbronzava in terrazza. Affranta la sorella Sonia, che viveva con il 58enne: «L'ho pregato di rientrare al fresco, gli ho detto che era troppo caldo ma mi ha...