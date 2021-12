I CALENDARI

MESTRE Il Covid è entrato nuovamente a gamba tesa ed ha messo, in Veneto, i campionati dilettanti di calcio all'angolo per tre settimane. Il comitato Figc, presieduto da Giuseppe Ruzza, ha infatti deliberato, escluso il campionato di Eccellenza, di posticipare l'avvio dalla Promozione alla Terza categoria, dal 9 al 30 gennaio, unitamente a quelli giovanili sia Regionali che Provinciali e i campionati di calcio a 5 di C2 e D. Un mese senza calcio visto che, dopo la sosta natalizia, la ripresa era fissata per il 9 gennaio. In tale data sarà invece regolarmente in campo, oltre alla serie D, il campionato di Eccellenza. E non subirà nessun rinvio Eccellenza femminile (dove ci sono anche squadre friulane) e la C1 di calcio a 5, cioè i campionati di preminente interesse visto che alla loro conclusione assegnano le promozione in ambito nazionale. Sul rinvio il presidente del comitato Veneto Figc Giuseppe Ruzza sottolinea. «Il motivo principale che ci ha convinti a sospendere è ovviamente l'aumento esponenziale dei contagi. Poi basta un caso a scuola, tutta la classe va in isolamento e di conseguenza, la squadra. Lo stesso con i più grandi, basta un positivo e il Sisp mette in isolamento tutta la squadra, con conseguenti problemi al lavoro, nuova certificazione, return to play, ecc». Continua Ruzza: «I dirigenti devono essere tranquilli. Ora l'auspicio è che si possa tornare ad una situazione sostenibile».

PICCO

Sui tre turni di sospensione Ruzza sottolinea: «Dicono che il picco dovrebbe essere raggiunto a metà gennaio ecco il perché abbiamo deciso di riprendere il 30 non il 23 dando modo a qualche positivo di recuperare. Nel frattempo gli allenamenti possono essere svolti, sono ovviamente escluse le amichevoli, come abbiamo fermato l'attività delle Rappresentative». I campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria riprenderanno quindi con la 4. di ritorno il 30 gennaio unitamente all'attività giovanile, mentre sabato 29 riprenderanno gli U19. I recuperi dei tre turni andranno in coda, quindi squadre in campo il 17, 24 aprile e il 1 maggio. Confermati, in questo periodo di sosta natalizia, i recuperi per completare l'andata dei campionati sia dilettanti che giovanili. Per quanto riguarda l'Eccellenza, che prosegue regolarmente dal 9 gennaio, già mercoledì 29 ci sono dei recuperi e resta fissata per il 6 gennaio la finale veneta di coppa Italia dilettanti. Se Veneto e Lombardia hanno deciso per il rinvio, il comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Ermes Canciani, non ha preso decisioni ufficiali. Va anche detto che i campionati riprendono, con il ritorno, il 16 gennaio e non il 9, mentre la finale di coppa è già stata disputata.

Michele Miriade

