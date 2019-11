CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALCIO NELLA BUFERAPORDENONE «L'è un teron». Quattro parole scatenano un caso nazionale, con tanto di Daspo, su segnalazione alla Questura da parte di un gruppo di genitori (sembra si tratti di tre persone) dei piccoli calciatori. Solo che il tecnico incriminato giura di non averle mai pronunciate. Non solo: come testimoni a suo favore porta i dirigenti della squadra avversaria e lo stesso dirigente arbitro oggetto del presunto insulto, annunciando un ricorso immediato al Tar contro il provvedimento.L'ACCUSATutto prende le mosse dalla...