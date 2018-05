Calciatore spara all'ex e si ammazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FEMMINICIDIOSAN MINIATO (PISA) Da un anno non stavano più insieme e i tentativi di riavvicinare la ex erano tutti falliti. La notte scorsa l'ha aspettata sotto casa, a Galciana di Prato, e l'ha uccisa sparandole con una pistola. Poi Federico Zini, 25 anni che avrebbe compiuto oggi, di San Miniato (Pisa), calciatore di serie D che non accettava la fine della relazione, si è suicidato con la stessa arma.Tutto è cominciato alle 3 di notte. Zini ha atteso in strada la ex, Elisa Amato, 30 anni di Prato, commessa in una catena di negozi di...