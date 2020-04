IL BOLLETTINO

VENEZIA Mai prima d'ora in Veneto nel giro di ventiquattr'ore i ricoveri erano calati così tanto: -36 in area non critica e altri -4 in Terapia Intensiva. È accaduto ieri, quando oltretutto il totale dei dimessi è salito a quota 961, un dato che si è sostanzialmente triplicato nell'arco di dieci giorni. D'altra parte la morsa del Coronavirus sembra allentare la sua presa anche nel resto d'Italia, dove aumentano le guarigioni e rallenta l'incremento dei decessi, anche se il commissario all'emergenza Angelo Borrelli raffredda gli entusiasmi di chi sognerebbe già una Pasqua e una Pasquetta fuori casa: «Assolutamente no».

LA CURVA

Per quanto riguarda il Veneto, aumentano le positività e pure i morti, ma la velocità della curva sembra diminuire. L'ultimo bollettino della Regione segna 374 nuovi casi di contagio, per un totale di 9.748 dall'inizio dell'epidemia. Di questi, 8.626 risultano attualmente infetti, mentre 605 si sono negativizzati dal punto di vista virologico. Sono purtroppo decedute le restanti 517 persone, di cui 489 negli ospedali, dove ieri sono state registrate altre 22 vittime. Le persone in isolamento domiciliare fiduciario, perché positive o in quanto loro contatti, sono salite a 20.275, in virtù anche della grande mole di tamponi effettuati: 112.746 secondo la statistica nazionale, sempre sottostimata rispetto alla realtà regionale, a causa dell'inevitabile ritardo nella trasmissione dei flussi informativi.

MODERATO OTTIMISMO

Il dato assolutamente nuovo e decisamente confortante riguarda i ricoveri: alle 17 di ieri sono scesi a 2.044. In termini assoluti il decremento è di 40 unità rispetto a martedì, un numero che potrebbe spiegarsi in diversi modi, non necessariamente rallegranti (i posti in ospedale vengono liberati anche in conseguenza dei decessi...). Tuttavia la lettura comparata delle cifre e il saldo complessivo della situazione inducono a un moderato ottimismo. Non era infatti mai accaduto che il bilancio dei ricoverati a fine giornata avesse il segno meno, basti solo pensare che la scorsa settimana era iniziata con un raggelante +154.

IN FVG

Più contenuti, in senso assoluto, sono i numeri del Friuli Venezia Giulia. I casi positivi accertati finora sono 1.685, con un incremento di 92 unità rispetto al giorno precedente. I guariti in totale salgono a 134, a cui vanno aggiunti i 223 che non hanno più sintomi ma non sono ancora negativi al tampone. Il totale delle vittime passa a 122, a causa dei 9 decessi registrati ieri. Negli ospedali ci sono 60 malati in Terapia Intensiva e 206 in altri reparti. Ulteriori 940 soggetti sono in isolamento a casa.

IN ITALIA

Osservando poi il quadro a livello nazionale, i nuovi casi di contagio sono 2.937, una variazione più consistente di quella rilevata martedì (2.107) e soprattutto lunedì (1.648), tanto che le persone attualmente positive sono 80.572, un dato che porta i casi totali riscontrati dall'avvio dell'epidemia a 110.574. Va però detto che sono sensibilmente cresciuti pure i test: finora ne sono stati svolti 541.423. Rallentano invece i decessi contabilizzati nella giornata, visto che sono scesi a 727 rispetto agli 837 del giorno prima, al punto che adesso il totale è di 13.155. Continua ad essere superiore a mille (1.118) il numero dei guariti, in linea con il trend precedente (1.109), per un complesso di 16.847 pazienti dimessi. In contrazione pure in Italia risultano i ricoveri in Terapia Intensiva, diminuiti a 4.035: «Questo ci conforta, anche perché riusciamo a preservare quella capacità di cura di cui c'è bisogno», ha evidenziato il commissario Borrelli. I casi attualmente positivi sono 25.765 in Lombardia (con altri 394 decessi) e 11.489 in Emilia Romagna (con 88 nuove vittime).

I SEGNALI

Secondo gli esperti, si intravvedono segnali complessivamente benauguranti soprattutto dalle regioni centrali, anche se bisognerà attendere ancora almeno una settimana prima che la curva dell'epidemia di Covid-19 cominci a scendere in modo statisticamente significativo in tutte le regioni. La situazione generale è infatti ancora molto diversa soprattutto fra le aree più colpite del Nord, come la Lombardia, quelle del Centro e quelle del Sud.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

