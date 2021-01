IL BOLLETTINO

VENEZIA Altri 2.386 nuovi casi positivi in Veneto e ancora un numero alto di morti: 112 vittime nelle ultime ventiquattr'ore, mentre si registra un calo dei ricoverati nelle aree non critiche (3.038 pazienti, -14) e anche nelle terapie intensive (396, -5). E aumentano anche i guariti: 2.609 in più, mentre sono in calo gli attualmente positivi (-355). Nell'ultima giornata il Veneto ha eseguito 3.356.648 tamponi molecolari e 1.937.061 test rapidi antigenici: una quantità massiccia di controlli che, considerando i 1.682 positivi riscontrati nel bollettino di ieri mattina (poi saliti in serata a quasi 2.400), determina per il Veneto una incidenza positivi su tamponi del 12,79%. «In Italia l'incidenza era 12,48%, ora è salita al 17%», ha detto il governatore Luca Zaia.

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 328 nuovi contagi su 2.767 tamponi (pari all'11,8%), di cui 329 test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 21, a cui si aggiungono tre morti pregresse avvenute nel periodo 27 novembre - 17 dicembre. I ricoveri nelle terapie intensive sono 63 mentre quelli in altri reparti ammontano a 663.

Da rilevare che non si hanno ancora notizie dell'annunciata circolare ministeriale sul conteggio dei test rapidi. (al.va.)

