IL PUNTO

VENEZIA In tutta Italia diminuiscono i numeri delle persone attualmente contagiate (-321) e ricoverate (-897), rallenta la variazione giornaliera dei decessi (+420, mentre l'altro giorno erano stati +468), cresce la quantità dei soggetti guariti (+2.922). Certo, i casi totali aumentano (+3.021, arrivando a 192.994), ma quello è un dato che contiene tutto: malati attuali (106.527, morti (25.969) e negativizzati (60.498), risentendo inevitabilmente anche dell'incremento dei tamponi, arrivati ieri mattina a 1.642.356, di cui 95.273 esaminati nelle ultime ventiquattr'ore rilevate ed evidentemente risultati in larga parte negativi.

LE FONTI

Dov'è che avvengono le nuove infezioni, allora? La classifica delle fonti è stata stilata dal friulano Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità: casa di riposo, famiglia, ospedale e luogo di lavoro. A dirlo è lo studio preliminare condotto dall'Iss su circa 4.500 casi, notificati tra il 1° e il 23 aprile, Gli esiti dell'indagine dicono che il 44,1% dei contagi si è verificato in un ospizio, il 24,7% in ambito familiare, il 10,8% in una struttura sanitaria e il 4,2% in contesto lavorativo. Brusaferro rimarca che la situazione epidemiologica «è nettamente migliorata anche se ci sono ancora 106 zone rosse», per cui l'atteggiamento è di prudente ottimismo: «Si riducono i sintomatici ed i pazienti gravi ma c'è una circolazione del virus che continua e di cui tener conto». L'obiettivo rimane dunque quello di mantenere l'indice di contagio R con zero sotto il valore 1: «Se dovesse invece risalire sopra l'1, ci sarebbe una ricrescita della curva, con nuovi grandi numeri per le Terapie intensive e i decessi».

I VALORI

Aggiunge il trentino Stefano Merler, ricercatore della Fondazione Kessler e componente del comitato tecnico-scientifico del Veneto: «L'attuale indice di contagio in Italia è tra 0,2 e 0,7, ma ci vuole poco a tornare sopra la soglia. Insomma, c'è un margine, ma non siamo ancora in una situazione di sicurezza». Nel dettaglio, l'analisi più recente evidenzia valori di 0,61 in Veneto, 0,62 in Friuli Venezia Giulia, 0,64 a Bolzano, 0,44 a Trento. E la Lombardia, pur registrando i numeri assoluti più pesanti di tutte le regioni, mostra l'indice più basso della Penisola: 0,40.

IN VENETO

Per quanto riguarda il Veneto, il bollettino aggiornato alle 8 di ieri mattina segna 348 nuovi casi di infezione, a fronte però di una nuova impennata dei tamponi, giunti ormai a quota 296.896. Cala il numero degli individui attualmente positivi, ora 9.679, così come prosegue la discesa della pressione sui ricoveri nei reparti ospedalieri (1.159, -30) e sulle Terapie intensive (130, -10), un dato quest'ultimo che si è pressoché dimezzato nel giro di dieci giorni. Sale purtroppo il dato dei decessi: +18, per un totale che tra ospedali e case di riposo raggiunge le 1.244 unità. Ma aumentano anche i guariti: ora sono 6.306,

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Infine in Friuli Venezia Giulia i casi totali di contagio a ieri mattina sono 2.882 (+24), di cui 1.320 attualmente positivi. I totalmente guariti risultano essere 1.162, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 142. Altri 2 decessi portano a 258 il numero complessivo dei morti da Covid-19. Sono 16 i pazienti ricoverati in Terapia intensiva, 136 quelli che si trovano in altri reparti. Invece le persone in isolamento domiciliare si attestano a 1.168.

Angela Pederiva

