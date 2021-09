Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Il consueto calo del fine settimana raffredda i numeri del bollettino Covid a Nordest. I dati diffusi ieri, e relativi all'attività di domenica, evidenziano un calo degli accertamenti e dunque dei contagi. Con 5.646 tamponi molecolari e 8.574 antigenici, in Veneto sono stati registrati 291 nuovi casi (462.255 dall'inizio), per un tasso di positività pari al 12,04%. Nel frattempo in Friuli Venezia Giulia sono state riscontrate 36...