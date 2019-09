Calano fatturato e ordinativi nell'industria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È ancora allarme sull'attività industriale in Italia: a luglio prosegue il calo del fatturato che segna -0,5% rispetto al mese precedente e -0,6% rispetto al luglio 2018 ; male anche gli ordinativi che registrano sempre a luglio un calo del 2,9% rispetto al mese precedente e dell'1% su base annua. Lo rileva l'Istat. L'Unione dei Consumatori mette in evidenza che rispetto a 11 anni fa il fatturato totale «è diminuito del 9,2%, quello interno è crollato addirittura del 18,8%» e che gli ordinativi totali «sono calati in 12 anni del 16%,...